Keşan'da üniversite öğrencisi sayısı 2 bin 500'e ulaştı
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Keşan'da üniversite öğrencisi sayısı 2 bin 500'e ulaştı

Keşan'da üniversite öğrencisi sayısı 2 bin 500'e ulaştı
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Trakya Üniversitesinde kayıt masalarını ziyaret ederek, öğrencilerle görüştü.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Trakya Üniversitesinde kayıt masalarını ziyaret ederek, öğrencilerle görüştü.

Keşan Meslek Yüksekokulu, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler ve Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokuluna kayıt yaptıran öğrencilerle sohbet eden Helvacıoğlu, Keşan'da üniversitede okuyan öğrenci sayısının 2 bin 500'e ulaştığını belirtti.

Keşan'da öğrenim gören öğrencilerin asla yalnız olmayacağını belirten Helvacıoğlu, "Şehrimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Keşan'ımızda asla yalnız olmayacaksınız, belediyeniz her zaman yanınızda olacak. Keşan'ımızı tercih ettiğiniz için teşekkürler, Edirne ve Keşan ikinci eviniz olacak." dedi.

Helvacıoğlu, ziyaretlerde kendisine eşlik eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ve Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin'e teşekkür etti.

Keşan'da üniversite öğrencisi sayısı 2 bin 500'e ulaştı
Keşan'da üniversite öğrencisi sayısı 2 bin 500'e ulaştı
Keşan'da üniversite öğrencisi sayısı 2 bin 500'e ulaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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