Keşan'da trafik uygulamasında 7 sürücüye 10 bin 140 lira ceza yazıldı

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde yılbaşı tedbirleri kapsamında trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ve asayiş ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçilerinin katılımıyla ilçe merkezindeki 5 noktada araç sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

Uygulamada 46 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Yeni yıl öncesinde sürücülerin alkollü araç kullanmasının caydırılmasının amaçlandığı denetimlerde, 7 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden 10 bin 140 lira ceza yazıldı.

AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri

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