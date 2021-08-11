Keşan'da polis otobüs sürücüleri ve yolcularını uyardı

Keşan Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, otobüslerde yaptıkları denetimlerde, sürücü ve yolcuları tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, otobüslerde yaptıkları denetimlerde, sürücü ve yolcuları tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

Keşan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan uygulamada, otobüsleri durdurarak, önce sürücüler üzerinde denetim yapan polis, daha sonra yolculara, kazalarda emniyet kemerinin hayat kurtardığını vurgulayarak, otobüslerde de olsa emniyet kemerlerinin mutlaka takılması gerektiğini söyledi.

Polis, sürücü ve muavinlerden, bu konuda yolcuları kontrol etmelerini istedi. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel