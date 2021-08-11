Keşan'da polis otobüs sürücüleri ve yolcularını uyardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Keşan'da polis otobüs sürücüleri ve yolcularını uyardı

Keşan'da polis otobüs sürücüleri ve yolcularını uyardı
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Keşan Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, otobüslerde yaptıkları denetimlerde, sürücü ve yolcuları tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, otobüslerde yaptıkları denetimlerde, sürücü ve yolcuları tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

Keşan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan uygulamada, otobüsleri durdurarak, önce sürücüler üzerinde denetim yapan polis, daha sonra yolculara, kazalarda emniyet kemerinin hayat kurtardığını vurgulayarak, otobüslerde de olsa emniyet kemerlerinin mutlaka takılması gerektiğini söyledi.

Polis, sürücü ve muavinlerden, bu konuda yolcuları kontrol etmelerini istedi. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

Ankara'da Suriyelilerin bıçakladığı 18 yaşındaki Emirhan hayatını kaybetti
Ankara'da Suriyelilerin bıçakladığı 18 yaşındaki Emirhan hayatını kaybetti
8 yaşındaki Ali Kemal, otelin havuzunda boğuldu
8 yaşındaki Ali Kemal, otelin havuzunda boğuldu
Son dakika haber: Kayınvalidesini öldürüp, eşi ve kayınbiraderini yaraladı, 'barışmaya gittim' dedi
Son dakika haber: Kayınvalidesini öldürüp, eşi ve kayınbiraderini yaraladı, 'barışmaya gittim' dedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Murat Kurum İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Hande Yener Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç Süreyya Yalçın
Spor Caner Erkin Lionel Messi Abdullah Avcı Alex Teixeira Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Keşan'da polis otobüs sürücüleri ve yolcularını uyardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 17:06:45. #1.14#

title