Keşan'da otobüsler denetlendi

Keşan ilçesinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetim yapıldı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri ve Keşan Belediyesi ekiplerinin katılımıyla, sabah ve öğleden sonra 2 farklı noktada gerçekleştirilen denetimlerde, polis tarafından, otobüslerde bulunan yolculara, can güvenlikleri için emniyet kemeri takmaları gerektiği konusunda uyarılarda da bulunuldu.

Toplam 29 aracın sorgulandığı denetimlerde, 1 araca yetki belgesi dışında yolcu taşımaktan, 1 araç sürücüsüne SRC belgesi olmadan araç kullanmaktan, 2 araca biletsiz yolcu taşımaktan cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA