Keşan'da motosikletlere yönelik uygulama yapıldı

Keşan Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince motosikletlere yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince motosikletlere yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin karıştığı kazaları önlemek ve korunmalarını sağlamak amacıyla çıkarılan genelge kapsamında yapılan uygulamada, 25 motosiklet ve sürücüsü denetlendi.

Denetlemede, 7 sürücüye çeşitli maddelerden 3 bin 712 lira idari para cezası uygulandı. Uygulamada, aranması bulunan bir sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel