Keşan'da motosiklet sürücüleri kask konusunda bilgilendirildi
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Keşan'da motosiklet sürücüleri kask konusunda bilgilendirildi

Keşan'da motosiklet sürücüleri kask konusunda bilgilendirildi
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Keşan ilçesinde motosiklet sürücüleri kask konusunda bilgilendirildi.

Keşan ilçesinde motosiklet sürücüleri kask konusunda bilgilendirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri ile Yunus timi, Alparslan Türkeş Meydanı'nda motosiklet sürücülerine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmada, sürücülere kask takmanın hayat kurtardığı, kasksız yola çıkmanın hem kanunen cezai işlemi bulunduğu, hem de hayati risk taşıdığı konusunda bilgiler aktarıldı.

Kontrollerin ilçe merkezinde belirli aralıklarla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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