Keşan'da maskeyle kıyılan nikahla dünya evine girdiler
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Yağmur Şimşek, Edirne, Keşan, Güncel, Haber

Keşan'da maskeyle kıyılan nikahla dünya evine girdiler

Edirne'nin Keşan ilçesinde belediyeye başvuran çiftin nikahı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takılarak kıyıldı.

22.04.2020 20:14 | Son Güncelleme: 22.04.2020 20:14
Keşan'da maskeyle kıyılan nikahla dünya evine girdiler

Edirne'nin Keşan ilçesinde belediyeye başvuran çiftin nikahı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takılarak kıyıldı.

Yağmur Şimşek ve Melih Kara çifti nikah için belediyeye başvurdu. Genç çiftin nikahları için Keşan Belediyesi Evlenme Birimi hazırlandı.

Sosyal mesafe kuralına uyulan ve maske takılarak kıyılan nikahta 2 şahit haricinde misafir kabul edilmedi.

Çiftin nikahını kıyan Belediye Başkanı Helvacıoğlu, çifte, sağlıklı ve mutlu bir ömür diledi.

Kaynak: AA

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