Keşan'da iki heykele zarar verildi Keşan ilçesinde iki heykele kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce zarar verildi.

Keşan ilçesinde iki heykele kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce zarar verildi.

Keşan Belediyesince, Büyük Cami Mahallesi'nde bulunan Kunduracılar Çarşısı'nın girişine ve çarşı içerisine heykeller yerleştirildi.

Bunlardan davulcu heykelinin davul çubuğu ile kucağında çocuğu ile öz çekim yapan kadının anlatıldığı heykelin cep telefonu, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce söküldü.

Kunduracılar Çarşısı esnafı Kudret Kalkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bizlerin vergileri ile yapılan bu güzel hizmetler, nedense birileri tarafından heba ediliyor. Bu tür güzellikleri yıkmak ya da heba etmek yerine, korumalıyız." dedi.

Kaynak: AA