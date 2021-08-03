Keşan'da 16 yıl 39 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
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Keşan'da 16 yıl 39 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Keşan'da 16 yıl 39 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Keşan ilçesinde hakkında 16 yıl 39 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Keşan ilçesinde hakkında 16 yıl 39 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde UYAP sorgusu yapılan İ.A.'nın 16 yıl 39 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Denetimlerde gözaltına alınan ve 4 ayrı dosyanın firarisi olduğu tespit edilen C.K. da sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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