Keşan Belediyesi'nden Keşanlı kadınlara 8 Mart'ta gün boyu sinema
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Keşan Belediyesi'nden Keşanlı kadınlara 8 Mart'ta gün boyu sinema - Haber
Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Keşan, Güncel

Keşan Belediyesi'nden Keşanlı kadınlara 8 Mart'ta gün boyu sinema

Keşan Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, Keşanlı kadınları gün boyu sinemada buluşturdu.

09.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:24
Keşan Belediyesi'nden Keşanlı kadınlara 8 Mart'ta gün boyu sinema

Keşanlı kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar gününde sinema keyfi yaşadı.

Sinemaya gelen kadınları Keşan Belediye Başkan yardımcıları; Mustafa Altay ve Mücahit Erdoğan, Keşan Belediyesi Meclis üyeleri; Sema Kılıç ve Müslim Çekiç ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik çiçeklerle karşıladı.

Altay ve Erdoğan, Kılıç ve Çekiç, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadınlar, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Keşan Belediyesi'ne teşekkür etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kadınların hatırlanması ve sorunlarının gündeme gelmesi açısından önemine dikkat çeken Sema Kılıç da, "Kadın toplumun temel direğidir. Kadınlarımıza karşı daima saygı ve hoşgörü içerisinde olunmalı. Bizler kadın ve erkeğin bir bütünün eşit yarısı olduğuna inanan bir geleneğe sahibiz. Tarihte biz Türkler kadar hiçbir toplum kadına hak vermemiş ve saygı göstermemiştir. Anamız, bacımız, yarimiz, yol arkadaşımız, hayat mücadelemizin en değerli yarısı olan kadınlarımızla gün boyu sinema etkinliğinde birarada olduk. Her gün yeni mucizeler yaratan, her adımda dünyayı güzelleştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." dedi.

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı Haber
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var Haber
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek Haber
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek
FETÖ'cü gizli tanık: Erdoğan'ın üstünden düştüğü ata ilaç verildi Haber
FETÖ'cü gizli tanık: Erdoğan'ın üstünden düştüğü ata ilaç verildi
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor Haber
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Levent Can Berkay Şahin Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Keşan Belediyesi'nden Keşanlı kadınlara 8 Mart'ta gün boyu sinema - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 16:37:18. #1.15#