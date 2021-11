Keşan Belediyesi Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Günü yürüyüşü düzenledi

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Saat 12.00'de Keşan Kent Müzesi önünden başlayan yürüyüşe Keşan belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve eşi Mukaddes Helvacıoğlu, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Tahir Özçınar, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan ile Keşanlı kadınlar katıldı.

Hastane Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar gerçekleştirilen yürüyüşte Keşanlı kadınlar, kadına şiddete tepki gösteren sloganlar attı.

Yürüyüş boyunca evlerinin camlarından, balkonlarından ve işyerlerinin önlerindeki işyeri sahipleri de kortejdeki kadınlara destek verdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda katledilen kadınlar adına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşunun ardından Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu bir konuşma yaparak, şunları söyledi: " Değerli kadınlarımız, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Günü'ndeyiz. Bugün de Keşan Belediyesi olarak farkındalık oluşturmak için yürüyüşümüz ve şiddet gören kadınlarımız için sessiz duruşumuzu sergiledik.Dini, dili, ırkı ve milliyeti ne olursa olsun; kadına karşı şiddet, çağdışılığın, insanlık dışılığın ta kendisidir.Bizim medeniyetimiz, geleneğimiz, inancımız odur ki insanlar yaratılmışların en hayırlısı ve en mükemmelidir.Bu ölçekten baktığımızda değil kadına, çocuğa, erkeğe yaratılmışlara saygısızlık yapmak bizim inancımızla geleneklerimizle asla bağdaşmaz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk' 'hayatta gördüğünüz her şey kadının eseridir.' diyor. Kadına şiddet meselesi, bir bilinç meselesidir, sorumluluk meselesidir, şuur meselesidir. Şiddetin olduğu yerde medeniyetten, çağdaşlıktan ve ötesinde insanlıktan bahsedemeyiz.Kadına yönelik şiddet, erkek işi olmadığı gibi insan işi de değildir. Bugün bizim sloganımız 'kadın her yerde şiddet hiçbir yerde'dir. Kadına şiddeti bir suç olarak görüyoruz. Şiddete 'sıfır tolerans' diyoruz. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Çünkü kadını ezmek, ona zulmetmek ve hatta canına kıymak, ancak dini ve vicdani yoksunluk emaresidir. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nünde,tüm kadınlara sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk ve esenlikler diliyorum."

Helvacıoğlu'nun konuşmasından sonra Cumhuriyet Meydanı'na kurulan Gönül Çeşmesi aracından katılımcılara çorba ve ekmek ikram edildi.

