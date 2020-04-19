Kerpiç konakta, 90 yıllık tahıl ambarları çıktı
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Elazığ, Konak

Kerpiç konakta, 90 yıllık tahıl ambarları çıktı

Kerpiç konakta, 90 yıllık tahıl ambarları çıktı Elazığ'da 10 yıldır kullanılmayan 120 yıllık olduğu öğrenilen çevresindeki yapıların depremde yıkılmasına rağmen ayakta kalan kerpiç konakta, 90 yıllık olduğu tahmin edilen 3 adet tahıl ambarı çıktı.

19.04.2020 20:54 | Son Güncelleme: 19.04.2020 20:56
Kerpiç konakta, 90 yıllık tahıl ambarları çıktı

Kerpiç konakta, 90 yıllık tahıl ambarları çıktı

ELAZIĞ - Elazığ'da 10 yıldır kullanılmayan 120 yıllık olduğu öğrenilen çevresindeki yapıların depremde yıkılmasına rağmen ayakta kalan kerpiç konakta, 90 yıllık olduğu tahmin edilen 3 adet tahıl ambarı çıktı. Müze Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin incelediği tarihi tahıl ambarlarının koruma altına alınmasının planlandığı öğrenildi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde merkeze bağlı Sürsürü Mahallesinde bir çok bina hasar gördü. 120 yıllık olduğu değerlendirilen tarihi konakta ise hafif bir hasar oluştu. Yaklaşık 10 yıldır kullanılmayan konağın dış duvarında meydana gelen hafif yıkığı fark eden vatandaşlar, içine girdi. Konakta eski yapı tahıl ambarı olduğunu fark ederek, Elazığ Müze Müdürlüğüne haber verdi. Tarihi konağa gelerek tahıl ambarlarını inceleyen uzmanlar, ambarların yaklaşık 90 yıllık olduğunu ve eski zamanlar da tahılın bozulmaması için doğal buzdolabı olarak kullanıldığını belirledi.

Depremde Sürsürü Mahallesinde bir çok binanın hasar aldığını anımsatan mahalle sakinlerinden Mustafa Daş," Bu konağında deprem nedeniyle dış duvarında hafif bir yıkılma meydana geldi. Bizde konağın içine girdik. Konakta uzun yıllar önce yapıldığı tahmin edilen 3 tane tahıl ambarı bulduk. Bu konak zaten 120 yıllık bir konak. Daha önce biz mahalleli olarak Anıtlar kuruluna başvurmuştuk tescillenmesi için. Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları da bize destek oldu. Elazığ Müze Müdürlüğüne bağlı arkeolog da baktı. Konağın ve tahıl ambarlarının bir asırlık olduğunu ifade etti. Biz mahalleli olarak bu tarihi konağın korunmasını istiyoruz. İlimizin turizmine katkı sunacağına inanıyoruz"dedi.

Konağın 6 odalı olduğu ifade eden Daş,"Bu konak 10 yıldır kullanılmıyor. Bu konağın yasal hak sahipleriyle görüştüğümde, korunmasını istediklerini ifade ettiler. Restorasyonu yapıldıktan sonra gelecek nesillere aktarılmasını istiyorlar. Zaten Anıtlar kuruluna başvuru da bulunuldu. İlerleyen zamanlar da bir ekibin gelerek incelemeler de bulunması bekleniyor"ifadelerini kullandı.

Kerpiç konakta, 90 yıllık tahıl ambarları çıktı

Kaynak: İHA

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