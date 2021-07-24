Kermadec Adaları açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem
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Kermadec Adaları açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem

Kermadec Adaları açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yeni Zelanda'ya bağlı Kermadec Adaları açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeni Zelanda'ya bağlı Kermadec Adaları açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre Yeni Zelanda'ya bağlı Kermadec Adaları açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 11 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi.

Kermadec Adaları, Pasifik Okyanusu üzerindeki dünyanın en büyük fay hattı Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor. Kermadec Adaları açıklarında geçtiğimiz 4 Mart'ta 7.3, 7.4 ve 8.1 büyüklüğünde art arda 3 deprem meydana gelmişti. - WELLINGTON

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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