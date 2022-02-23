Kerkük'te Türkçe kitaplara ilgi her geçen gün artıyor

Irak'ın Kerkük kentinde üniversitelerde Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin açılması, özel Türk okullarının kentte artması ve özellikle 2003'te Baas rejiminin devrilmesinin ardından devlet tarafından Türkmenlere anadilde eğitim veren okullar açma hakkı tanınmasıyla Türkçe kitap ihtiyacı doğdu.

Kerkük'te 24 yıldır kitabevi işleten Behcet Gamgin, AA muhabirine, Türkçe kitaplara ilginin son yıllarda arttığını ve satışlarının iyi olduğunu söyledi.

Kentte Türkçe kitaplar satan ilk kitabevini kendisinin açtığını ve 19 yıldır Türkçe kitaplar sattığını aktaran Gamgin özellikle Kerkük'teki Türkçe eğitim veren okullardaki öğrencilerin kendisinden kitap satın aldıklarını ifade etti.

Arap ve Türk dünyasının edebi eserlerine kitabevinde yer verdiğini dile getiren Gamgin, tez aşamasına gelen Türk öğrencilerin de Türkiye'den gelerek kendilerinden kaynak kitaplar aldıklarını kaydetti.

Gamgin, Irak'taki üniversitelerde Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin sayısının artmasıyla Türkçe kitaplara da ihtiyacın arttığını belirterek, Erbil, Süleymaniye, Bağdat ve ülkenin birçok kentindeki üniversite öğrencisine hizmet sunduklarını aktardı.

Kitabevi sahibi Gamgin, Türk dizi ve filmlerinin de Türkçe kitap okumaya teşvik ettiğini dile getirdi.

İnternet üzerinden Türkçe kitap satışı yapılıyor

Türkçe kitapları 5 yıldır internet üzerinden sattığını belirten Kelebek Kitabevinin sahibi Kerküklü Ali Gökkaya, satışlarının iyi olduğunu ifade etti.

Gökkaya, okurların Türkiye'den kitap satın almak ve Irak'a getirme sürecinde maliyet ve ulaşım sorunu yaşamaları üzerine böyle bir girişimde bulunduklarını belirtti.

Önce küçük bir kitabevi açtığını daha sonra satışlarını çevrim içi yaptığını söyleyen Gökkaya, sipariş üzerine Türkiye'nin hemen her şehrinden Kerkük'e kitap getirttiklerini aktardı.

En çok veliler sipariş yapıyor

Gökkaya, Kerkük'te Türkçe eğitim veren okulların artmasıyla çocuklarına destek olmak için kendini geliştirmek isteyen velilerden sipariş aldıklarını kaydetti.

Türkiye Maarif Vakfına ait okulun Kerkük'te açılmasının da Türkçe kitap okumaya ilgiyi artırdığını söyleyen Gökkaya, bunun yanı sıra lise, lisans ve lisansüstü öğrenciler için de kitap getirttiklerini belirtti.

Irak'ta çeşitli etnik grupların da Türkçe kitap okumaya ilgi duyduğuna dikkati çeken Gökkaya, Arap ve Kürt öğrencilerden de yoğun sipariş talebi olduğunu ifade etti.

Roman satışlarının da fazla olduğunu söyleyen Gökkaya, bu türü en çok gençlerin tercih ettiğini dile getirdi.

Gökkaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Polisiye, korku ve gerilim içerikli romanlar okuyanlar da var. Yıllık 3 binin üzerinde kitap siparişi alıyoruz ve bunu yükseltmeye çalışıyoruz.

Türkçe kitap okumayı teşvik etmek için kitabevi olarak Kerkük'te 3 fuar düzenledik. Bu fuarlar vesilesiyle velilerin de kitap okumaya yönelmelerine katkı sağladık."