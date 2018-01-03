Kerkük'teki Saldırıda Hayatını Kaybeden Türkmen Komutan Toprağa Verildi
Irak Türkmen Cephesi'nin Kerkük şehri askeri semti sorumlusu Alaattin Maksut Ali'nin cenazesi toprağa verildi.
Kerkük'te uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Irak Türkmen Cephesi'nin Kerkük şehri Askeri semti sorumlusu Alaattin Maksut Ali, düzenlenen cenaze töreninin ardından kentteki Şehitler Mezarlığında toprağa verildi. Yakınları ve sevenleri Alaattin Maksut Ali için gözyaşı döktü.
TÜRK DIŞİŞLERİ SALDIRIYI KINAMIŞTI
Türk Dışişleri, Irak Türkmen Cephesi'nin Kerkük şehri Askeri semti sorumlusu Alaattin Maksut Ali'nin hayatını kaybetmesine yol açan silahlı saldırıyı kınamıştı.
Alaattin Maksut Ali'nin yakınları cenazede gözyaşı döktü;