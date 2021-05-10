Kerkük'te DEAŞ'ın saldırdığı petrol kuyusunda 5 gündür süren yangın söndürüldü
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Kerkük'te DEAŞ'ın saldırdığı petrol kuyusunda 5 gündür süren yangın söndürüldü

Kerkük'te DEAŞ'ın saldırdığı petrol kuyusunda 5 gündür süren yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'ın bombalı saldırısı sonucunda bir petrol kuyusunda çıkan yangın, 5 günlük çabanın ardından söndürüldü.

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'ın bombalı saldırısı sonucunda bir petrol kuyusunda çıkan yangın, 5 günlük çabanın ardından söndürüldü.

Kerkük Sivil Savunma Müdürlüğü Basın Sorumlusu Kays Abdurrezzak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söndürme çalışmasının Kuzey Petrol Şirketi'ne ait sivil savunma ekiplerinin desteğiyle gerçekleştirildiğini aktardı.

Kentin kuzeybatısındaki Bay Hasan bölgesinde 177 numaralı kuyuda çıkan yangının 5 günlük kesintisiz çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldüğüne dikkati çeken Abdurrezzak, soğutma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

DEAŞ, 5 Mayıs'ta Bay Hasan petrol bölgesinde 177 ve 183 numaralı kuyulara bombalı saldırı düzenlemişti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamıyla, Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını açıklamıştı. ???????Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen örgüt, söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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