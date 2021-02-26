Kerimcan Durmaz Peşimde sözleri! Kerimcan Durmaz Peşimde şarkısı dinle!
Sosyal medyada bugün yayınlanan Peşimde şarkısı günün en çok konuşulan konusu oldu. Kerimcan Durmaz Peşimde sözleri! Kerimcan Durmaz Peşimde şarkısı dinle! Detaylar haberimizde.
Dijital platformlarda paylaşılan ve yoğun ilgi gören Kerimcan Durmaz Peşimde sözleri! Kerimcan Durmaz Peşimde şarkısı dinle!
KERİMCAN DURMAZ PEŞİMDE DİNLE!
KERİMCAN DURMAZ PEŞİMDE SÖZLERİ
Official "Peşimde" Lyrics;
I am the scorpion whose sting will make you rich
Pay attention now! I'll teach you how to be a bitch (bitch)
Gece gündüz peşimdeler peşimde
Flaşlar hep peşimde peşimde (hu,hu)
Koşup dur sen peşimde, peşimde
Ulaşamaz peşimdeler peşimde (ah)
İnmem o levela çok yakın red bottom
Belki bıçaklarsın sırtımdan fake atıp
Yaptıklarım hep haterların dilinde
Hayalini kur, Hermes Birkin elimde(huh)
Baba yıldız gibi gökyüzünde süzülür
Çıkar maskeni gördüm gerçek yüzünü (huh)
Kolumda pırlantalar kamaştırır gözünü
Güler yüzüme sürtük tutmaz sözünü (Bitch)
Görüp ister Missoniden bikini (bikini)
Hesaplıyo kaç gecede birikir (birikir)
İlerliyor bir iki, bir iki, bir iki
Yapar birikim, olmak ister Kylie-Kim
Geziyorum elimde şampanya
Hayallerim sığmıyor dünyaya
Hayatımı adadım bu rüyaya
Sen yerinde say, çıkıyorum uzaya
Gece gündüz peşimdeler peşimde
Flaşlar hep peşimde, peşimde (hu,hu)
Koşup dur sen peşimde, peşimde
Ulaşamaz peşimdeler, peşimde
Kim ne derse desin taşlanır hep başarı
Ben seyrettim kıskançlar düşerken aşağı
Önüm, arkam, sağım, solum ilişkiler hep çıkar
Sen örsen de ben olurum duvarlarını yıkan
Yok olmamı istiyorlar çünkü ben bir tehtidim
Jumanji'de next level belki havan değişir
Atıp tutar ama ister fotoğraf
Ona kolay gelir ama yaptıklarım hep olay
Kaçar hevesin, sert gelir Hennesy
Burası neresi, Beverly tepesi
Bitch you can't sit with me as you can see
Turn the volume up! Listen to me carefully
Prada, Milano, altımda pink Lambo
Kollarımda Cartier, kürküm Loro Piana
Kolpa Polliana, kurguların drama
Başa çıkamaksın benle bitch, zorlama! (Brrrah)
Gece gündüz peşimdeler, peşimde
Flaşlar hep peşimde, peşimde
Koşup dur sen peşimde, peşimde
Ulaşamaz peşimdeler peşimde
Whatever, I'll call u later