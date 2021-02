Kerimcan Durmaz Peşimde sözleri! Kerimcan Durmaz Peşimde şarkısı dinle!

Dijital platformlarda paylaşılan ve yoğun ilgi gören Kerimcan Durmaz Peşimde sözleri! Kerimcan Durmaz Peşimde şarkısı dinle!

KERİMCAN DURMAZ PEŞİMDE DİNLE!

KERİMCAN DURMAZ PEŞİMDE SÖZLERİ

Official "Peşimde" Lyrics;

I am the scorpion whose sting will make you rich

Pay attention now! I'll teach you how to be a bitch (bitch)

Gece gündüz peşimdeler peşimde

Flaşlar hep peşimde peşimde (hu,hu)

Koşup dur sen peşimde, peşimde

Ulaşamaz peşimdeler peşimde (ah)

İnmem o levela çok yakın red bottom

Belki bıçaklarsın sırtımdan fake atıp

Yaptıklarım hep haterların dilinde

Hayalini kur, Hermes Birkin elimde(huh)

Baba yıldız gibi gökyüzünde süzülür

Çıkar maskeni gördüm gerçek yüzünü (huh)

Kolumda pırlantalar kamaştırır gözünü

Güler yüzüme sürtük tutmaz sözünü (Bitch)

Görüp ister Missoniden bikini (bikini)

Hesaplıyo kaç gecede birikir (birikir)

İlerliyor bir iki, bir iki, bir iki

Yapar birikim, olmak ister Kylie-Kim

Geziyorum elimde şampanya

Hayallerim sığmıyor dünyaya

Hayatımı adadım bu rüyaya

Sen yerinde say, çıkıyorum uzaya

Gece gündüz peşimdeler peşimde

Flaşlar hep peşimde, peşimde (hu,hu)

Koşup dur sen peşimde, peşimde

Ulaşamaz peşimdeler, peşimde

Kim ne derse desin taşlanır hep başarı

Ben seyrettim kıskançlar düşerken aşağı

Önüm, arkam, sağım, solum ilişkiler hep çıkar

Sen örsen de ben olurum duvarlarını yıkan

Yok olmamı istiyorlar çünkü ben bir tehtidim

Jumanji'de next level belki havan değişir

Atıp tutar ama ister fotoğraf

Ona kolay gelir ama yaptıklarım hep olay

Kaçar hevesin, sert gelir Hennesy

Burası neresi, Beverly tepesi

Bitch you can't sit with me as you can see

Turn the volume up! Listen to me carefully

Prada, Milano, altımda pink Lambo

Kollarımda Cartier, kürküm Loro Piana

Kolpa Polliana, kurguların drama

Başa çıkamaksın benle bitch, zorlama! (Brrrah)

Gece gündüz peşimdeler, peşimde

Flaşlar hep peşimde, peşimde

Koşup dur sen peşimde, peşimde

Ulaşamaz peşimdeler peşimde

Whatever, I'll call u later