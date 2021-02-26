Kerimcan Durmaz kimdir? Kerimcan Durmaz hayatı ve biyografisi! Kerimcan Durmaz kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Kerimcan Durmaz, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Kerimcan Durmaz hakkında merak edilenler. Kerimcan Durmaz hayatı ve biyografisi. Kerimcan Durmaz kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Kerimcan Durmaz merak konusu oldu. İşte Kerimcan Durmaz hakkında merak edilen Kerimcan Durmaz kimdir, Kerimcan Durmaz hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

KERİMCAN DURMAZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Kasım 1994

Kaç yaşında: 26yaşında

Nereli: Yeniköy

Doğum: 2 Kasım 1994

Kaç yaşında: 26 yaşında

Kerimcan Durmaz sosyal medya fenomeni ve makyör 2015'ten itibaren Periscope ve Snapchat'te yaptığı paylaşımlarla Türkiye'de ün kazanarak bir internet ünlüsü hâline geldi.

Kerimcan Durmaz, 2 Kasım 1994'te İstanbul'un Yeniköy semtinde doğdu. Annesi ev hanımı, babası restoran işletmecisidir. İki ablası vardır. Liseyi bitirdikten sonra Bakü'ye gitti ve makyör olarak çalıştı. 2015'ten itibaren Periscope'a ve Snapchat'e yüklediği videolar ile sosyal medyaya adım attı. Daha sonra İstanbul'a döndü ve DJ olarak çalışmaya başladı. Çekimleri Aralık 2016'da başlayacak bir sinema filminde başrolde yer almak üzere teklif aldı. 2016-17 yayın döneminde TV8'de ekrana gelen İşte Benim Stilim yarışmasının yedinci sezonunda jüri üyeliği yapmaya başladı. 30 Kasım 2016'da Samsun'da sahne aldığı bir mekanda cinsel yönelimi nedeniyle şiddete uğradı ve yaralandı. Durmaz, bazı köşe yazarları tarafından yalnızca cinsel yönelimi nedeniyle ünlü olduğu ve eş cinselliği "tek tipleştirdiği" gerekçesiyle eleştirilmektedir.Kendi hesabından yaptığı müstehcen paylaşım ile tepkileri üzerine çekmiştir. COVID-19 sürecinde Instagram'dan 65 üstü yaşlı vatandaşları hedef alan: Çıkın dışarı, geberin. Bazılarının gebersin, biz gençler olarak devam edelim bunu mu istiyorsunuz? sözleriyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi talep edildi.