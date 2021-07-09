Kerimcan Durmaz'a eşcinsellik testi yapan fenomen Samet Liçina, sonuç karşısında kahkahaya boğuldu
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Kerimcan Durmaz'a eşcinsellik testi yapan fenomen Samet Liçina, sonuç karşısında kahkahaya boğuldu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Sosyal medya fenomeni Samet Liçina, tatile çıktığı yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz'a Instagram'daki eşcinsellik testini yaptı. Sonuçta "Gay" yazısının çıktığını gören Liçina "Ay bu kadar doğru bilemez" diyerek kahkahaya boğuldu.

Geçtiğimiz haftalarda Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan uçakta cinsel organını gösterdiği için aldığı tepkilerden dolayı intihar etmeyi bile düşündüğünü söyleyen Kerimcan Durmaz, son videosuyla yine gündem oldu.

"BU KADAR DOĞRU BİLEMEZ"

'Yerli Ken Bebek' olarak anılan ve Kerimcan Durmaz'ın yakın dostu sosyal medya fenomeni Samet Liçina, birlikte tatile çıktığı Durmaz'a filtre ile 'Gay misin?' testi yaptı. Sonucun "Gay" çıktığını gören Samet Liçina, kahkahalara boğularak "Ay bu kadar doğru bilemez" dedi. Çıkan sonuca Kerimcan Durmaz da kahkahalarla yanıt verdi.

Kerimcan Durmaz'a eşcinsel testi yapan fenomen Samet Liçina, sonuç karşısında kahkahaya boğuldu
Kerimcan Durmaz'a eşcinsellik testi yapan fenomen Samet Liçina, sonuç karşısında kahkahaya boğuldu
Samet Liçina ve Kerimcan Durmaz
Kerimcan Durmaz'a eşcinsellik testi yapan fenomen Samet Liçina, sonuç karşısında kahkahaya boğuldu
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Haber Yorumları (2)
LEVENT ASLAN : Bu tiplerin gençlere rol model olması beni kahrediyor.
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PENTAKİLL LOL: kimse bana bunların hasta olduğunu idda edemez. gaylik bir tercihtir hastalık değil. Allah ıslah etsin.
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500
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Kerimcan Durmaz'a eşcinsellik testi yapan fenomen Samet Liçina, sonuç karşısında kahkahaya boğuldu - Haberler Magazin
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