Kerim Rota kimdir? Kerim Rota kaç yaşında, aslen nereli? Kerim Rota asıl mesleği nedir?

Halk TV'de yayınlanan 20. Saat programının konuğu olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Kerim Rota sosyal medyada gündem oldu. İşte vatandaşların araştırdığı Kerim Rota kimdir? Kerim Rota kaç yaşında, aslen nereli? Kerim Rota mesleği ne? Kerim Rota hangi partide? sorularının cevapları!

Halk TV'de bu akşam saat 20:00'da başlayan Özlem Gürses ile 20. Saat programına, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kerim Rota, EDAM Başkanı Sinan Ülgen, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Naim Babüroğlu, Eğitim Uzmanı Abbas Güçlü, Ekonomist Selçuk Geçer ve Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Erşan Şen konuk oldu. Tüm konuklar sosyal medyada dikkat çekti. Vatandaşlar gündeme yönelik yaptığı yorumlarla Kerim Rota'yı araştırmaya başladı. Peki, Kerim Rota kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kerim Rota mesleği ne? Kerim Rota hangi partide?

KERİM ROTA KİMDİR?

Kerim Rota, 1964 yılında Belçika'da doğdu, 57 yaşındadır. Ankara'da büyüyen Kerim Rota, lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde bitirdikten sonra Ankara Gazi Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği okudu ve sonra İstanbul'a yerleşti. İstanbul'da da İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı yaptı.

Eğitim hayatından sonra finans ve bankacılık alanına yönelen Kerim Rota, 7 yıl Akbank'ın Genel Müdür Yardımcılığı'nı yaptı. Akbank'tan önce Finansbank ve A Bank gibi bankalarda da aynı görevleri üstlendi. Daha sonra da eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'ne katıldı. Bankacılık ve Finans piyasaları alanında 29 yıllık iş deneyimi vardır. Ayrıca Kerim Rota, çeşitli Özel Sektör bankalarında Hazine ve Uluslararası bankacılık alanlarında üst düzey görevler aldı. Finansal piyasa çalışanlarının meslek örgütü olan Para Yöneticileri Derneğinin başkanlığını 7 sene yaptı. Sivil toplum kuruluşlarında Yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu.

İngilizce bilen Kerim Rota, Gelecek Partisi Kurucuları arasında olup, aynı zamanda parti yönetim kurulu ve politika izleme kurulu üyesidir.