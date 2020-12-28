Kerem Kupacı kimdir? Kerem Kupacı hayatı ve biyografisi! Kerem Kupacı kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Kerem Kupacı, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Kerem Kupacı hakkında merak edilenler. Kerem Kupacı hayatı ve biyografisi. Kerem Kupacı kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Kerem Kupacı merak konusu oldu. İşte Kerem Kupacı hakkında merak edilen Kerem Kupacı kimdir, Kerem Kupacı hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

KEREM KUPACI KİMDİR?

Doğum tarihi: 7 Şubat 1971

Kaç yaşında: 49yaşında

Nereli: İzmir

Kerem Kupacı, Türk dizi ve sinema oyuncusu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk bölümünden mezun olduktan sonra sırasıyla Dikkat Bebek Var, Evimiz Olacak Mı?, Mahallenin Muhtarları ve Baba Evi gibi dizilerde rol almıştır. Bunun yanında Kahpe Bizans ve televizyon için çekilen Çilekli Pasta adlı filmlerde oyunculuk yapmıştır.

2000 yılında Şekerbank, 1999 yılında Demirbank ve yine aynı sene çektiği bir de Algida reklamı bulunmaktadır. Hayat Bilgisi dizisinde Keramettin Güçverir'i oynamıştır. Atv'de yayınlanan Bedel adlı dizide oynamıştır. Ayrıca yine Atv'de yayınlanan Elveda Rumeli dizisinde oynamıştır. 2010-2011 yılları arasında Trt 1 de yayınlanan Elde Var Hayat dizisinde Rıfat Sancaklı karakterini canlandırmıştır. Şu anda Kırgın Çiçekler isimli dizide Sedat karakterini canlandırmaktadır.