Kerem Göğüş ile boşandığı söylenen Wilma Elles kimdir?

Wilma Elles'in 2014 yılında imam nikahı ile evlendiği iş insanı Kerem Göğüş ile nikah masasına oturmadan önce 4 yıl birliktelik yaşadı. Çiftin, 8 yıllık ilişkileri neticesinde ikiz bebekleri dünyaya geldi. Wilma Elles nereli? Wilma Elles hayatı haberimizde.

WİLMA ELLES KİMDİR?

Öyle Bir Geçer Ki dizisindeki performansıyla beğenilen oyuncu Wilma Elles, 18 Ekim 1986 tarihinde Köln'de dünyaya geldi. Köln Üniversitesi Siyaset Bölümü'nde İslâm Bilimleri'ni birincilikle bitirdi. 2004 yılında Köln'de Theaterschule Celan, Arturo Schauspielschule'den mezun oldu.

CAROLİNE KARAKTERİYLE POPÜLERLİK KAZANDI

İki erkek ve iki kız kardeşi olan Wilma Elles, 10 yaşından itibaren oyunlarda oynadı, oyunculuk ve dans dersleri aldı. Aynı zamanda Köln Üniversitesi'nde çalışmalar yaptı. 2008 yılında Türk Usulü , "The End" ve "Das Weinen davor" adlı sinema filmlerinde başrolde yer aldı. 2010-2013 sezonunda Öyle Bir Geçer Zaman Ki'de Caroline rolünde oynayarak hafızalara kazındı. 2013-2014 yıllarında TRT1'de yayınlanan Gurbette Aşk dizisinde başrol karakteri olan Helga'yı oynadı.2015 yılında Filinta Anita ajan rolüyle ekrana geldi. 2016 yılında ATV ekranlarında yayınlanan Yeter dizisinde başrolde bulundu.

TÜRK VATANDAŞI OLDU

Ünlü oyuncu Elles, 2014 yılında sevgilisi Kerem Göğüş ile evlendi. Bu evlilikten 21 Temmuz 2017 tarihinde Milat ve Melodi adında ikizleri dünyaya geldi. Wilma Elles, Türk vatandaşı oldu. Güzel oyuncu, Avrupa Kalite Ödülleri'nde 2011 ve World Consumer Ödülleri'nde 2012 En İyi Kadın Oyuncu ödülü almaya hak kazandı. 2013'te EMÖ En İyi Kadın Oyuncu ve 2015'te ise Altın Palmiye En İyi Kadın Oyuncu ödülü aldı.