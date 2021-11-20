Kerem Bürsin, sevgilisi Hande Erçel'i bakın nasıl övdü
Hande Erçel ve Kerem Bursin çifti, önceki akşam İstinye trafiğinde görüntülendi. Bürsin'in sarf ettiği sözler dikkat çekti
Hayli keyifli olduğu görülen ikiliden Hande Erçel'e Global Nubia Awards'da, "Yılın en Global kadın oyuncusu" ödülünü aldığı hatırlatılınca sevgilisi Kerem Bursin'den yanıt gecikmedi.
SEVGİLİSİNİ ÖVDÜ
Bürsin, "Olağanüstü" diyerek sevgilisine övgüler yağdırdı. Hande Erçel, sevgilisinin bu jestine "Teşekkür ederim" diye yanıt verdi. Çift, trafiğin açılmasıyla Kerem Bürsin'in evinin yolunu tuttu.