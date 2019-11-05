Kerem Bürsin'den yeni açıklama: Soğanlı, sarımsaklı dürüm olayı çok büyüdü!

05.11.2019 20:25 | Son Güncelleme: 05.11.2019 21:37

Kerem Bürsin, bir dönem "Yaşamayanlar" dizisinde rol aldığı Nilperi Şahinkaya ile ilgili, "Soğanlı, sarımsaklı dürüm yiyor sonra da 'Gel beni öp' diyordu" ifadelerinin kullanmıştı. Bürsin konuyla ilgili yaptığı yeni açıklamada, olayın çok büyütüldüğünü ifade etti.

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" kameralarına konuşan Bürsin, "O haberler çıktığında burada değildim. Olay nerelere geldi. Nilperi benim ekran önünde aşkım, ona aşığım! Onunla çalışmak acayip keyifli bayılıyorum ona ilk projemizden beri ona hayran kaldım. İnanılmaz bir partner onunla her zaman çalışmak isterim."

"PEK HATIRLAMIYORUM AMA AĞZI KOKMUYORDU"

Oyuncu Kerem Bürsin, bir YouTube kanalına konuk olmuş ve "Güneşi Beklerken dizisinde her saniye öpüşme sahnesi çekiyordum. Başrolü paylaştığım Hande Doğandemir'le öpüşmemizi pek hatırlamıyorum ama ağzı kokmuyordu" açıklamasını yapmıştı.

NE DEMİŞTİ?

Bir YouTube kanalında yayınlanan programa konuk olan oyuncu Kerem Bürsin, Yaşamayanlar dizisindeki partneri Nilperi Şahinkaya'nın öpüşme sahnelerinden önce soğanlı ve sarımsaklı dürüm yedikten sonra kendisine 'Gel beni öp' dediğini anlatmıştı.