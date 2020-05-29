Hande Erçel'le oynayacağı dizinin konusuyla alay edilen Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap Hande Erçel ile oynayacağı yeni dizisinde zengin bir iş adamını canlandıracak olan Kerem Bürsin, henüz yayınlanmadan konusuyla alay edilen dizisi için "İnsanlar bir izlesin. Sonra olumsuz eleştiri yapsın" dedi.

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin ile Hande Erçel, yeni sezonda yayınlanacak olan Sen Çal Kapımı isimli dizi için kamera karşısına geçiyor. Henüz tanıtımı dahi yayınlanmayan dizide zengin erkek ve çiçekçi bir kızının hikayesinin anlatılacak olması sosyal medyada alay konusu oldu.

"ÖNCE İZLESİNLER SONRA ELEŞTİRSİNLER"

Önceki gün görüntülenen ünlü oyuncu Kerem Bürsin dizi hakkındaki son gelişmelerini ve yapılan eleştirilere cevap verdi; "Provalar güzel geçiyor. Proje ekrana gelsin, insanlar izlesin ondan sonra eleştirsinler. Şu an güzel gidiyor, eğleniyoruz. Hande ile çok iyi anlaştık, güzel bir enerji yakaladık. Sette de çok iyi anlaşacağız diye düşünüyorum. Provalar dışında genelde evdeyiz, ekstra bir şey yapmıyoruz."

HANDE, KEREM'E ÖVGÜ YAĞDIRMIŞTI

Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncuları, geçtiğimiz haftalarda okuma provası için bir araya geldi. Bürsin ile yeni tanışan Hande Erçel, mekanda çıkarken muhabirlerle sohbet ederken "Kerem'le yeni tanıştık. Çok tatlı, olağanüstü biri. Onunla çalıştığım için çok mutluyum" demişti.