Kerem Bürsin canlı yayında küfretti, Hande Erçel özür dilemek zorunda kaldı

Sen Çal Kapımı dizisinde aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel-Kerem Bürsin çifti, sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Çekimin zor geçtiğini söyleyen Bürsin küfredince Erçel, seyircilerden özür diledi.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin, başrolü oldukları Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte Maldivler tatiline gitmiş dönüşte ise el ele yakalanmışlardı. Kerem Bürsin ise paylaştığı Maldivler fotoğrafıyla aşkını ilan etmişti. İkili, aşklarına dolu dizgin ederken sık sık da birlikte paylaşım yapmayı da ihmal etmiyorlar.

KEREM KÜFRETTİ, HANDE ÖZÜR DİLEDİ

Son olarak çekim sonrası Instagram'dan canlı yayın yapan ünlü çift, sosyal medyada gündem oldu. Çok yorulduklarını belirten Kerem Bürsin küfredince Hande Erçel "Neden küfredip duruyorsun, pardon" diyerek izleyicilerden özür diledi.