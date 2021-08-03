Kerem Alışık'ın sunumuyla "Seneye Bu Zamanlar" TRT 1'de başlıyor

Haftada iki gün yayınlanacak olan "Seneye Bu Zamanlar", her Çarşamba saat 22.15'de, her Pazar günü ise saat 20.00'de ekranlara gelecek..

TRT 1'in yeni programı"Seneye Bu Zamanlar 4 Ağustos Çarşamba akşamı ilk bölümüyle başlıyor.

Çekimleri uzunca bir süredir devam eden ve ses getirecek olan programın sunuculuğunu ünlü aktör Kerem Alışık gerçekleştiriyor. Bugüne kadar oyunculuk dışında gelen hiçbir teklife sıcak bakmayan Türk sanat dünyasının dev ismi Kerem Alışık bu projeyle ekranlara geliyor.

Saniyeler İçerisinde Geçen Bir Yıl…

Program, gerçek kişilerin kendileri için koydukları hedefleri bir sene içerisinde gerçekleştirmelerini konu ediniyor. Birbirinden farklı gerçek hayat hikayelerinin konu edildiği programda katılımcılar, stüdyoda bulunan bir kapıdan geliyor ve "Seneye Bu Zamanlar" kendi hayatına dair gerçekleştirmek istediği hedefini anlatıyor. Katılımcı aynı programda, ikinci kapıdan tekrar stüdyoya geldiğinde aradan bir yıl geçmiş oluyor. İkinci kapı açıldığında katılımcının hedefine ulaşıp ulaşamadığını görmek üzere tüm Türkiye merakla bekliyor…

İlk Bölümde Neler Olacak?

Başından vurulan Emre Karasan tekerlekli sandalyeye veda edebilecek mi?

74 Yaşındaki Nancy Van Der Straten, yaşıtlarıyla boks grubu kurabilecek mi?

Seyahat tutkunu Sadık Başaran bisikletle Türkiye turunu tamamlayabildi mi?

Obeziteden kurtulmak isteyen Deniz Uyan eski hayatına kavuşabilecek mi?

Enes Rıdvan Ecirci, çocukluğunda yaşadığı bir travma sonucu hayatını etkileyen kekemelikten kurtulabilecek mi?

Tüm bu gerçek hayat hikayeleri ve daha fazlası ilk bölümde ekrana gelecek…

Kaynak: Bültenler