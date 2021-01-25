BALIKESİR - Kepsutlu Edibe nine Yörük motiflerini el emeği göz nuru ürünleriyle yaşatıyor
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BALIKESİR - Kepsutlu Edibe nine Yörük motiflerini el emeği göz nuru ürünleriyle yaşatıyor

25.01.2021 10:53 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:34

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Kayacıklar Mahallesi'nde 78 yaşındaki Edibe Özen, ninesi ve annesinden öğrendiği Yörük motiflerini, şişlerle ördüğü el emeği aksesuarlara yansıtıyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Kayacıklar Mahallesi'nde 78 yaşındaki Edibe Özen, ninesi ve annesinden öğrendiği Yörük motiflerini, şişlerle ördüğü el emeği aksesuarlara yansıtıyor.

Karakeçili Yörüklerinden olup doğayla iç içe evlerinde oğlu ve geliniyle yaşayan Özen, bacaklarındaki ödem nedeniyle evinden çıkamadığı için zamanını el işi örgü yaparak değerlendiriyor.

Patik, demlik tutacağı, çanta ve süs eşyalarının yanı sıra mahalledeki kadınlara cep telefonlarını taşımaları için kılıf da ören Edibe nine, bunları hediye ederek Yörük kültürünü yaşatmaya çalışıyor.

Edibe Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rahatsızlığından dolayı pek ayakta duramadığını, örgüyle uğraşarak kollarını hareket ettirdiğini anlattı.

Yaptığı aksesuarları gençlere, arkadaşlarına ve komşularına hediye ettiğini belirten Özen, "Şimdiki kızlar bunları pek bilmez, yapamazlar. Kardeşlerimin bütün çocuklarına bunlardan yaptım. Bizim zamanımızda öğreten oluyordu. Kadınlar patik örmeyi de bıraktı. Öyle şeyler giymiyorlar artık. Ayağına bir naylon çorap ya da çorap giymeden çıkıp gidiyorlar." dedi.

Özen, torunlarına okulda kullanmaları için kalemlik, kadınlara boyunlarına asmaları için cep telefonu kılıfı yaptığını anlattı.

Süslü sırt çantaları da ördüğünü dile getiren Özen, "Gelinlere bez gömlekler verdim, onlar çok modaydı. Gençken çok yapardım, şimdi artık gözlerim de sulanıyor, eskisi gibi değilim. Bayağı hünerliydim ama artık yaşım geçti. Yaptığım ürünlerin desenleri hep başkadır. Motifleri hep ninelerimizden öğrendik, onlardan kalma, unutmadık." diye konuştu.

BALIKESİR - Kepsutlu Edibe nine Yörük motiflerini el emeği göz nuru ürünleriyle yaşatıyor
BALIKESİR - Kepsutlu Edibe nine Yörük motiflerini el emeği göz nuru ürünleriyle yaşatıyor
BALIKESİR - Kepsutlu Edibe nine Yörük motiflerini el emeği göz nuru ürünleriyle yaşatıyor
BALIKESİR - Kepsutlu Edibe nine Yörük motiflerini el emeği göz nuru ürünleriyle yaşatıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Yıldız

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