Kepsut'ta kar yağışı başladı - Haberler
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Kepsut'ta kar yağışı başladı

İhlas Haber Ajansı, Erdal Küçük - Yerel
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Kepsut'ta kar yağışı başladıBALIKESİR Balıkesir genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte Kepsut ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.

Kepsut'ta kar yağışı başladı

BALIKESİR Balıkesir genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte Kepsut ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.

Kepsut'a bağı Kızıloluk, Kepekler, Dalköy, Katrancı gibi yüksek kesimde yer alan kırsal mahallerdeki kar yağışı hafif geçerken hayatı olumsuz etkilemiyor. Hava sıcaklıklarının 6 derecenin üzerinde düşmesiyle birlikte Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Kepsut'a yakın yüksek kesimlerdeki kırsal mahallelerde görülen kar yağışıyla bitki örtüsü beyaza büründü.

Kepsut'ta kar yağışı başladı

Kepsut'ta kar yağışı başladı

Kepsut'ta kar yağışı başladı

İhlas Haber Ajansı / Erdal Küçük - Yerel

Balıkesir, Kepsut, kar, Yerel, Haberler

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