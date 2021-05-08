Kepez ve Aksu'da mobil konser coşkusu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kepez ve Aksu'da mobil konser coşkusu

Kepez ve Aksu'da mobil konser coşkusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tam kapanma döneminde Antalyalılara moral vermek amacıyla düzenlediği Mobil Ramazan konserleri Kepez ve Aksu ilçesinde gerçekleşti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tam kapanma döneminde Antalyalılara moral vermek amacıyla düzenlediği Mobil Ramazan konserleri Kepez ve Aksu ilçesinde gerçekleşti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Mobil Ramazan Konserleri devam ediyor. Mobil Ramazan konserleri Kepez'in, Masa Dağı-Çankaya, Esentepe, Göçerler, Çamlıbel, Fatih, Santral, Ünsal ve Şafak Mahalleleri ile Aksu'da Barbaros, Macun, Çalkaya, Pınarlı, Güzelyurt Mahallesi ile Şehit Mustafa Göktürk Cadde sokaklarını şenlendirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Bandosu ABBO ve salgın nedeniyle sanatlarını icra edemeyen yerel sanatçılar eşliğinde gerçekleştirilen konserlere Kepez ve Aksulu vatandaşlarda evlerinden alkışlarla destek verdi. Birbirinden güzel şarkı ve marşlara eşlik eden Antalyalılar tam kapanma döneminde mobil konserlerle moral buldu. Mobil Ramazan Konserleri 9 Mayıs Pazar günü Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı ile Akseki, İbradı, Gündoğmuş'ta Anneler Günü için gerçekleşecek. - ANTALYA

Kepez ve Aksu'da mobil konser coşkusu
Kepez ve Aksu'da mobil konser coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Alişan Hadise Cansu Dere Cem Yılmaz
Spor Diego Fatih Terim Serdar Aziz Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kepez ve Aksu'da mobil konser coşkusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 17:20:47. #1.15#

title