Kepez ve Aksu'da mobil konser coşkusu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tam kapanma döneminde Antalyalılara moral vermek amacıyla düzenlediği Mobil Ramazan konserleri Kepez ve Aksu ilçesinde gerçekleşti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tam kapanma döneminde Antalyalılara moral vermek amacıyla düzenlediği Mobil Ramazan konserleri Kepez ve Aksu ilçesinde gerçekleşti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Mobil Ramazan Konserleri devam ediyor. Mobil Ramazan konserleri Kepez'in, Masa Dağı-Çankaya, Esentepe, Göçerler, Çamlıbel, Fatih, Santral, Ünsal ve Şafak Mahalleleri ile Aksu'da Barbaros, Macun, Çalkaya, Pınarlı, Güzelyurt Mahallesi ile Şehit Mustafa Göktürk Cadde sokaklarını şenlendirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Bandosu ABBO ve salgın nedeniyle sanatlarını icra edemeyen yerel sanatçılar eşliğinde gerçekleştirilen konserlere Kepez ve Aksulu vatandaşlarda evlerinden alkışlarla destek verdi. Birbirinden güzel şarkı ve marşlara eşlik eden Antalyalılar tam kapanma döneminde mobil konserlerle moral buldu. Mobil Ramazan Konserleri 9 Mayıs Pazar günü Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı ile Akseki, İbradı, Gündoğmuş'ta Anneler Günü için gerçekleşecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı