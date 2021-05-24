Kepez'de kurulan sahaf çarşısı açılışa hazır

Kepez Belediyesince DokumaPark Sanat Konağı'nda inşa edilen sahaf çarşısının yapımı tamamlandı.

Kepez Belediyesince DokumaPark Sanat Konağı'nda inşa edilen sahaf çarşısının yapımı tamamlandı.

Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü'nün geçen yıl ikincisi düzenlenen Sahaf Festivali'nde sözünü verdiği çarşı projesi Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) ile Antalya Fotoğrafçılar Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Esnaf Odası desteğiyle hayata geçirildi.

Yakın bir tarihte kapılarını açacak çarşı, Park ve Bahçeler Müdürlüğünce el emeği çarşısının yanına kuruldu.

Eski-yeni kitapların, dergilerin, gazetelerin ve plakların satılacağı çarşı, açılışının ardından kitapseverlerin hizmetine sunulacak.

Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, DokumaPark'a ve şehre sahaf çarşısını kazandırmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Tütüncü, "Çarşımızı, Antalyalı sahaf esnaflarımızın kullanımına tahsis edeceğiz. Cemil Meriç Kütüphanesi ve çocuklara yönelik tren kütüphanenin yanına yaptığımız sahaf çarşısı, kitaplarının satıldığı bir yer olarak Dokuma'nın, şehrin yeni bir öğrenme, okuma, düşünme, inceleme ve o kitapların içerisindeki duygudan duyguya savrulma yeri olacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci