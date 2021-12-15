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Kepçe operatörünün feci ölümü

Kepçe operatörünün feci ölümü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bakımını yaptığı iş makinesinin ön kısmındaki yükleyici kovanın hidrolik silindiri ile lastiğin arasında sıkışan kepçe operatörü feci şekilde hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bakımını yaptığı iş makinesinin ön kısmındaki yükleyici kovanın hidrolik silindiri ile lastiğin arasında sıkışan kepçe operatörü feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yaşandı. İddiaya göre bir inşaatın temel çalışmasında kepçe operatörü olarak çalışan 37 yaşındaki Bedran Güzel, arızalanan hidrolik bölgeyi tamir etmek için lastik ile gövde arasına girdi. Hidroliğin aniden boşalması sonucu kepçenin üst kısmı Güzel'in üzerine düştü. Kepçenin ön kovasını tutan hidrolik silindir ile lastik arasında sıkıştı. Yanında yardım edecek kimse olmayan Güzel, sıkıştığı yerden çıkamadı. Bir süre sonra inşaat alanına gidenler, Güzel'i fark edince durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kepçe operatörünün feci ölümü

Kepçe operatörünün feci ölümü

Kepçe operatörünün feci ölümü

Kepçe operatörünün feci ölümü

Kepçe operatörünün feci ölümü

Kepçe operatörünün feci ölümü

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