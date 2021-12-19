Kenyalı hemşirenin korkunç ölüm şekli! Kimse hikayenin nasıl geliştiğini duymak istemiyor
Kenyalı hemşire Carren Stratford, hastane asansörüne bindiği sırada dengesini kaybederek düştü ve asansörün kapısı, Kenyalı hemşirenin kafası ile göğüs boşluğu arasına kapandı. 2019'da meydana gelen bu olaydan sonra bitkisel hayata giren kadın, 2021 yılında hayatını kaybetti.
Ölüm, her insan için kaçınılmaz bir son. Ancak ölüm şeklinin nasıl gerçekleştiği de çok önemli olarak görülüyor. Nitekim bazı insanlar, narkoz etkisinde veya yatağında hayatını kaybederken, bazı insanlar da oldukça acılı bir şekilde hayata veda ediyor. İşte o insanlardan biri de Kenyalı Carren Stratford...
2019 yılında çalıştığı hastanenin asansöründe dengesini kaybedip yere düştükten sonra kafası, asansör kapısına sıkıştı. Hemşirenin bir süre nefessiz kalması nedeniyle beyninde travma oluştu.
Stratford, olayın ardından hemen hastaneye kaldırıldı ve uzun bir süre komada kaldı. Genç kadının sonraki süreçte durumunun biraz daha iyileştiği belirtildi ancak Stratford 2021 yılında yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.
Hemşire Carren Stratford'un ailesi, kazanın ardından asansör firmasına karşı hukuk savaşı başlattı. Aile üyeleri, asansörlerin bakımının rutin olarak yapılmadığını da ifade etti.
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