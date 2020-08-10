Kenya'da Kovid-19 vaka sayısı 26 bini aştı Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 26 bin 436 yükseldi.

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 26 bin 436 yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Kabine Sekreteri Mutahi Kagwe, basına yaptığı açıklamada, ülkede genelinde son 24 saatte 4 bin 420 Kovid-19 testinin yapıldığını bildirdi.

Kagwe, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 599 artarak 26 bin 436'ya ulaştığını kaydetti.

Son 24 saatte 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 420'ye yükseldiğini aktaran Kagwe, iyileşenlerin sayısının da 12 bin 961 olduğunu ifade etti.

Kagwe, halka, sağlık bakanlığının Kovid-19 ile mücadele kapsamında uyguladığı tedbirlerinin uygulaması çağrısında buldu.

Ülkede artan Kovid-19 vakalara rağmen Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, ülkedeki turistik yerlerinin yeniden açılmasına izin verdi.

Kaynak: AA