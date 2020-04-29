Kenya'da koronavirüs tedbirleri
Kenya'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, başkent Nairobi'deki tren istasyonunda, virüse karşı "dezenfeksiyon tüneli" kuruldu.
29.04.2020 19:11 | Son Güncelleme: 29.04.2020 19:15
Kenya'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, başkent Nairobi'deki tren istasyonunda, virüse karşı "dezenfeksiyon tüneli" kuruldu. Kenya Ulaştırma Bakanı Sekreteri James Macharia, tünelden geçti. İstasyonda bulunan trenler ise dezenfekte edildi. Tedbirler kapsamında, maske takmayanların cezalandırılacağının duyurulmasının ardından, başkent Nairobi'deki vatandaşlar, virüsten korunmak için maske takmaya başladı.
Kaynak: AA