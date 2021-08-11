Kenya'da aslan popülasyonu 2010 yılından bu yana yüzde 25 arttı

Afrika kıtası genelinde aslan popülasyonu gün geçtikçe azalırken, Kenya'da kaçak avlanma ve doğal yaşamın korunması ile alakalı önlemler sayesinde aslan sayısında artış gözlemlendi.

Afrika kıtası genelinde aslan popülasyonu gün geçtikçe azalırken, Kenya'da kaçak avlanma ve doğal yaşamın korunması ile alakalı önlemler sayesinde aslan sayısında artış gözlemlendi.

Kenya Turizm ve Yaban Hayatı Bakanı Najib Balala, başkent Nairobi'de düzenlenen törende yaptığı açıklamada, Kenya'nın 2010 nüfus sayımından bu yana aslan sayısında %25'lik bir artış kaydettiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andrew Wasike Shimanyula