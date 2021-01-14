Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

14.01.2021 18:42 | Son Güncelleme: 14.01.2021 18:49

Bilecik'te yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Bilecik'te yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Kentin sıralı yaylaları olan Camili, Sofular, Atalan, Kömürsu, Üç Tepeler mevkilerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Yaylalar beyaza bürünerek güzel görüntü oluştururken bölgeye gelen vatandaşlar karın keyfini çıkartarak fotoğraf çektirdi.

Öte yandan, Bursa-Eskişehir yolunun Muratdere mevkisinde de kar yağışı etkili oldu.

Bölgede bulunan emniyet ekipleri sürücüleri aşırı hız ve yakın takip konusunda uyarıyor.

Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar İlker Başbuğ Süleyman Soylu
Magazin Seda Sayan Kanye West Kim Kardashian Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Ankara Instagram Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 19:00:12. #1.15#
title