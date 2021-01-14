Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Bilecik'te yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Kentin sıralı yaylaları olan Camili, Sofular, Atalan, Kömürsu, Üç Tepeler mevkilerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Yaylalar beyaza bürünerek güzel görüntü oluştururken bölgeye gelen vatandaşlar karın keyfini çıkartarak fotoğraf çektirdi.

Öte yandan, Bursa-Eskişehir yolunun Muratdere mevkisinde de kar yağışı etkili oldu.

Bölgede bulunan emniyet ekipleri sürücüleri aşırı hız ve yakın takip konusunda uyarıyor.

Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş