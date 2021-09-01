Kent'te Sanat Söyleşileri'nden Muhteşem Final

Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen; her hafta sanatın çeşitli kollarında ustalaşmış isimlerin halk ile buluştuğu Kent'te Sanat Söyleşileri'nin son programının konukları; oyuncu, yazar Sevinç Erbulak yazar, oyuncu, gazeteci Ayşe Erbulak ve yönetmen Semih Çelenk'ti.

Karşıyaka Belediyesi tarafından Haziran ayından itibaren herkese açık ve ücretsiz bir şekilde sanatın ve sanatçının önemini hatırlatmak adına yapılan Kent'te Sanat Söyleşileri'nin son programı halkın yoğun ilgisiyle coşkulu bir şekilde Bostanlı Güzel Sanatlar Parkı'nda gerçekleşti.

Ayşe Erbulak ve Sevinç Erbulak'ın konuk olarak katıldığı söyleşinin açılışında yönetmen Semih Çelenk yitirdiğimiz usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'u anarak başladı. Konuklar ve izleyiciler Ferhan Şensoy'u bir dakika boyunca ayakta alkışladı. Söyleşi'de konuklar; tiyatrodan sanata, sanattan hayata, dünden bugüne birçok konu hakkında konuştu.

Karşıyaka Belediyesi pandemi sonrası normalleşme sürecinde birçok sanatçıyı misafir etti. Düzenlendiği dokuz etkinlikte yirmiye yakın sanatçıyı Karşıyakalılarla buluşturan Karşıyaka Belediyesi, sanatın her kolundan usta isimleri ağırladı.

Kaynak: Bültenler