Kent söyleşilerine rektörler konuk oluyor

İzmir'de, her ay önde gelen isimlerin İzmirliler ile buluştuğu kent söyleşileri, yine farklı bir konu ve konuklarla hız kesmeden devam ederken, bu ay ki konuklar ise 3 üniversitenin rektörü olacak.

Medical Park İzmir Hastanesi ve bir otelin sponsorluğunda her ay önde gelen isimlerin İzmirliler ile buluştuğu kent söyleşileri devam ediyor. Dr. Zeki Hozer tarafından projelendirilen, sanat, iş ve bilim dünyasının sevilen isimlerinin ağırlandığı söyleşinin bu ay ki konukları; İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ve Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman olacak. "Yeni Nesil Üniversite" kavramı üzerine bir sohbetin gerçekleştirileceği söyleşinin moderatörlüğünü ise gazeteci yazar Gülşah Elikbank yapacak.

Söyleşi, 14 Haziran Cuma günü saat 19: 00'da Mövenpick Hotel İzmir'de ücretsiz ve herkese açık olacak. - İZMİR

Kaynak: İHA