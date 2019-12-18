Kent söyleşileri 2019 yılını müzikle kapattı

18.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:22

İzmir'de, her ay sanat ve iş dünyasından önemli isimlerin konuk olduğu kent söyleşileri, 2019 yılını müzik temalı bir söyleşi ile bitirdi.



Medical Park İzmir Hastanesi ve bir otelde iş birliğiyle düzenlenen, Dr. Zeki Hozer tarafından projelendirilen kent söyleşilerinin bu ay ki konukları; Boğaziçi Caz Korosu Şefi Masis Aram Gözbek ve Türk pop müziği araştırmaları ile tanınan yazar Murat Meriç oldu.



Yazar Gülşah Elikbank moderatörlüğünde yapılan söyleşide yazar Murat Meriç, Türkiye'de tarihin müziği belirlediğini belirterek, şarkıların hangi koşullarda nasıl yapıldığını merak ederek araştırmalara başladığını, bu merakının giderek büyüdüğünü söyledi.



Türk müzik tarihinde Zeki Müren, Barış Manço, Cem Karaca gibi şarkıcıların günümüzde neden olmadığı sorusu üzerine Meriç, "Bunun için biraz beklemek gerekiyor. Şu an kim ön plana çıkacak, kim önde ilerleyecek bunu bilmek mümkün değil. Zeki Müren bir gecede tek şarkısıyla Türkiye'yi etkisi altına aldığında onun çok büyük bir şarkıcı olacağı çok belliydi. Böyle figürler çıkıyor zaman zaman. Bugün bir Zeki Müren çıkmaz; ama bir Barış Manço, Erkin Koray, Cem Karaca çıkabilir. Bunun için zamanın geçmesini beklememiz gerekiyor" dedi.



Boğaziçi Caz Korosunun performanslarının yer aldığı bir videonun da izletildiği söyleşide, Boğaziçi Caz Korosu Şefi Masis Aram Gözbek, koronun başlangıç hikayesini anlattı. Koronun, 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi müzik kulübündeki koroların kurulmasına kadar uzandığını söyleyen Gözbek, 2005 yılında bu korolarla tanıştığını belirtti.



Gözbek, 2007 yılında Boğaziçi Caz Korosunun başına geçtiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:



"Koronun başına geçtiğimde elimde tüm imkanları kullanarak dünyadaki koro örnekleri hakkında araştırmalar yaptım. Yurt dışındaki eğitimlere katıldım. İlk andan itibaren yaptığım işi çok ciddiye aldım. Yeni bir ekip kurarak hiç yapılmamış performanslar sergiledik. Bu performanslar çok büyük yankı uyandırdı. Yurt dışında yarışmalara katıldık ve bir dünya üçüncülüğü ile ikincilik ödülü aldık. 2011 yılında dünya şampiyonasına katılmak istedik. O dönemlerde meşhur metro videomuz ortaya çıktı. Sıradanlıktan uzak bu performansımız ana akım medyada çok yer aldı ve birden popüler olduk. Bu gelişmeyle aslında koro müziğinin bu kadar sıkıcı olmadığını da öğrenmiş olduk" dedi.



Katılımın yoğun olduğu söyleşinin sonunda ise Masis Aram Gözbek, izleyicilerin de eşlik ettiği 'Kızılcıklar oldu mu?' isimli şarkıyı canlı olarak söyledi. - İZMİR

Kaynak: İHA