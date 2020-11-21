"Kent Meydanı, sıradan bir proje değil"
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"Kent Meydanı, sıradan bir proje değil"

21.11.2020 09:07 | Son Güncelleme: 21.11.2020 09:12

Kütahya Valiliği ile Kütahya Belediyesinin ortaklığında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilecek olan Kent Meydanı'na dair istişare ve değerlendirme toplantıları sürüyor.

Kütahya Valiliği ile Kütahya Belediyesinin ortaklığında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilecek olan Kent Meydanı'na dair istişare ve değerlendirme toplantıları sürüyor.

Vali Ali Çelik'in başkanlığında gerçekleştirilen İstişare Toplantısı'na; AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İller Bankası Proje Dairesi Başkanı Murat Karaçam, İller Bankası Bölge Müdürü Mehmet Akan, AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Kütahya Belediyesi proje ekibi, DPÜ proje ekibi, mimarlar ve ilgili yetkililer katıldı.

Toplantıda, Dumlupınar Üniversitesi ve Kütahya Belediyesi'nce hazırlanan projeler hakkında istişarelerde bulunuldu.

Kent Meydanı projesinin sıradan bir mimarlık ve peyzaj projesi olmaması gerektiğini kaydeden Vali Ali Çelik, "Bu bir şehre ruh ve kimlik verme projesi olmalı. Uygulanabilir, trafik sorunu yaratmayan ama Kütahya'nın kimliğini yansıtacak şekilde oraya değer katacak, bir sonraki nesillere güzel bir alan bırakılmış izlenimi uyandıracak bir meydan arayışı içerisindeyiz. En iyisini yapmak için çabalayalım, olabilirlikleri tartışalım, istişare edelim, mevcut durumu iyileştirelim" dedi.

"Değişim arayışına cevap vermeliyiz"

Kütahyalıların bir değişim arayışı içerisinde olduğunu ifade eden Vali Çelik, "İlin dinamiklerinin bu arayışa cevap üretmesi gerekiyor. Kent Meydanı Projesi bir başlangıç. Azainoi Antik Kenti, kent merkezi, Murat Dağı, termal kaplıcaları gibi sahip olduğumuz birçok zenginliği bütünsel anlamda düşünmeliyiz" diye konuştu.

Vali Çelik konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Kastamonu, Safranbolu gibi birçok yeri gördüm; ama belki de Kütahya sevdamdan kaynaklanıyor Kütahya gibisini görmedim. Şehrimize bir kimlik katarak turizm potansiyeli oluşturma düşüncesiyle projeyi bütün olarak ele almalıyız." - KÜTAHYA

'Kent Meydanı, sıradan bir proje değil'
'Kent Meydanı, sıradan bir proje değil'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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