Kent Konseyi Başkanlığına Öztürk aday
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Kent Konseyi Başkanlığına Öztürk aday

Kent Konseyi Başkanlığına Öztürk aday
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kilis Belediye Meclis üyesi Mehmet Hakan Öztürk, Kent Konseyi Başkanlığına aday olduğunu söyledi.

Kilis Belediye Meclis üyesi Mehmet Hakan Öztürk, Kent Konseyi Başkanlığına aday olduğunu söyledi.

Mehmet Hakan Öztürk, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Öztürk, Kent Konseyi Başkanlığına aday olduğunu ifade ederek, "13 Temmuz Salı günü yapılacak Kent Konseyi seçimlerine üye olan tüm sivil toplum örgütü temsilcilerini oy vermeye çağırıyorum. İnşallah seçildiğim zaman Kilis'teki tüm sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışacağım. Yönetim kurulu arkadaşlarımız ile birlikte Kilis'in sorunlarını tespit etmek, çözüm önerilerini sunmak için komisyonlar kuracağız. Toplumun bütün katmanları bu komisyonun içesinde olacak. Tüm Kilis halkıyla birlikte Kent Konseyini yürütmek istiyoruz. Gönül isterdi ki tüm sivil toplum örgütlerinin bu seçimlerde oy kullanacağı zeminin oluşturulmasıydı. Ama üzülerek söylüyorum, çok önemli sivil toplum örgütleri oy kullanılacak listeye dahil edilmemiş, inşallah seçildiğimiz zaman bütün sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışacağız" dedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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