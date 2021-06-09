"Kent Hakkı ve Yerel Politik Yaşamın Örgütlenmesi" semineri
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"Kent Hakkı ve Yerel Politik Yaşamın Örgütlenmesi" semineri

'Kent Hakkı ve Yerel Politik Yaşamın Örgütlenmesi' semineri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Trakya Üniversitesi, kent hakkı kavramının nasıl bir yerel siyasal yaşam öngördüğünün ele alındığı bir seminere ev sahipliği yaptı.

Trakya Üniversitesi, kent hakkı kavramının nasıl bir yerel siyasal yaşam öngördüğünün ele alındığı bir seminere ev sahipliği yaptı. Trakya Üniversitesi Edirne Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Kent Hakkı ve Yerel Politik Yaşamın Örgütlenmesi" semineri gerçekleştirildi.

Farklı üniversitelerden akademisyenler ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen çevrimiçi seminerde, Prof. Dr. Mahmut Güler kentin tanımlanmasında kullanılan ölçütleri yönetsel, nüfus, ekonomik, sosyolojik olmak üzere dört grupta toplamanın mümkün olduğunu belirterek, kentlerin karmaşık bir toplum yapısını temsil ettiğini ve kentleri kent halkının ekonomik ve sosyal faaliyetlerinin çeşitliliğinin karakterize ettiğini vurguladı. Kentlerin toplumları, toplumların kültürlerini, yaşam tarzını dönüştürücü güce sahip olduğunun altını çizen Prof. Dr. Güler, bu özellikleriyle kentlerin içinde barındırdığı toplum tarafından şekillenen, değişime ve gelişmeye açık yapılar olduğunu ve kent sakinlerinin kente dair birtakım haklara sahip olduğunu belirterek, "Kentsel hakların üç önemli konusu kentsel hizmetler, kentsel yaşam kalitesi ve kent demokrasisidir. Yaşanabilir kentler için kamu hizmetlerinin kentsel yaşam kalitesini ve kent sakinlerinin refah düzeyini yükseltmek amacıyla kamu yararına gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda kentsel haklar yerel hizmetlerin kalite ve etkinliğinin artırılmasını, yerel topluluklarda ekonomik, sosyal ve kültürel olanaklar oluşturmayı, yerel topluluğun ve topluluk duygusunun geliştirilmesini ve yerel yönetimde etkin yurttaş katılımını içermektedir" dedi.

Kentsel haklar üzerinde kuramsal yaklaşımları değerlendiren Prof. Dr. Mahmut Güler, farklı yaklaşımlar arasında kent sakinlerinin kente dair 'biçimsel' ve 'gerçek' özgürlükleri tartışmasını ortaya koydu. Henri Lefebvre, David Harvey, Manuel Castells gibi kent çalışmaları alanında önemli yere sahip düşünürlerin kent hakkı anlayışlarını ortaya koyan Prof. Dr. Güler, geçmişte verilen kent hakkı mücadelelerinin günümüz insan hakları anlayışına ve belediyelerin kurulması ve belediye hizmetlerinin gelişmesine yansımalarını değerlendirdi. Kente hak temelli yaklaşmanın kenti ekonomik piyasada değişim değeri üzerinden değil, kentsel mekanın ve hizmetlerin toplumsal kullanım değeri üzerinden yeniden üretiminin önemini vurgulayan Prof. Dr. Gülen, uluslararası arenada kentsel haklar konusunda yaşanan gelişmeleri/belgeleri değerlendirdikten sonra, kent hakkı mücadelelerinin verildiği örnekleri ve Madrid ile Barcelona'daki Yeni Belediyecilik örneklerini değerlendirdi.

Prof. Dr. Mahmut Güler konuşmasını, kent sakinlerinin kente ait haklarının neler olduğunu bilme ve karar sahibi olma hakkının olduğunu vurgulayarak sonlandırdı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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