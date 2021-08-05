Kent & Başkan ödülleri için oylama başladı! Türkiye, en önemli projelere imza atan belediye başkanını seçecek

Kent & Başkan dergisi tarafından ikincisi gerçekleştirilecek olan "Kent & Başkan Ödülleri" için oylama başladı. Vatandaşların yapacağı oylama neticesinde Türkiye'nin en prestijli yerel yönetim ödülü olan Kent & Başkan Ödüllerini almaya hak kazanan belediye başkanları belirlenecek.

Kent Başkan Dergisi tüm Türkiye'yi kapsayan ve tüm belediyelerin projeleriyle aday olduğu oylama ile başarılı belediye başkanlarını belirliyor. http://www.kentvebaskan.com.tr web sitesi üzerinden online olarak geçekleştirilen oylama sonucunda ödül alamaya hak kazanacak olan belediye başkanlarına düzenlenecek ödül töreni ile ödülleri takdim edilecek.

TÜRKİYE'NİN EN PRESTİJLİ ÖDÜLLERİNDEN BİRİ

Başlatılan oylama ve gerçekleştirilecek organizasyonla ilgili bilgiler veren Kent & Başkan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Okan GEÇGEL şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin her köşesinde önemli projelere imza atan başarılı belediye başkanlarımızı vatandaşların oylarıyla belirliyoruz. Gerçekleştirdikleri özgün projelerle şehirlerinin gelişmesine katkı sağlayan, kentine ve kent insanının yaşamına değer katan belediye başkanlarını takdir ve teşvik etme noktasında gerçekleştirdiğimiz Türkiye'nin en prestijli yerel yönetim ödülü olan Kent & Başkan Ödülleri sahiplerini bulacak.

OYLAMAYI VATANDAŞLARIMIZ YAPACAK

Küresel salgın haline gelen Kovid-19 nedeni ile yaşadığımız bu zor süreçte görevlerinin başında, sahada olan belediye başkanları ve ekiplerinin kentleri için ortaya koyduğu özverili çalışmaları takdir ve teşvik etmek noktasında da ayrı bir öneme sahip olan Kent & Başkan Ödülleri ile projelerimiz yarışacak, Kentlerimiz ve Başkanlarımız kazanacak. Çevre yönetiminden kültür yaşamına, spordan eğitime, kent içi ulaşımdan kentsel dönüşüme kadar birçok hizmet dalında gerçekleşen ve gerçekleşmekte olan projeleri yine vatandaşlarımız oylayacak.

"ŞİMDİDEN BELEDİYE BAŞKANLARIMIZI TEBRİK EDİYORUM"

Elbette kentlerimizin nüfuslarını da göz önünde bulundurarak vatandaştan yüksek oy alan projelerimiz öne çıkacak ve bu projelerin mimarları olan belediye başkanlarımıza Kent&Başkan Ödülleri'ni takdim edeceğiz. Oylamamız 1 Eylül 2021 tarihinde son bulacak ve akabinde gerçekleştirilecek ödül töreni ile ödül almaya hak kazanan belediye başkanlarına ödülleri takdim edilecektir. Şimdiden ödül alamaya hak kazanan belediye başkanlarımızı tebrik eder, oylamamıza katılıp oy kullanan değerli vatandaşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum."