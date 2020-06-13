Kenger sakızı nedir? Kenger sakızı ne işe yarar ? Kenger sakızı fiyatı ne kadar?
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Kenger sakızı nedir? Kenger sakızı ne işe yarar ? Kenger sakızı fiyatı ne kadar?

Batman'ın Sason ilçesinde 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde yetişen kenger otu sütünden elde edilen şifa deposu kenger sakızı ne işe yarar ? Kenger sakızı fiyatı ne kadar? Kenger sakızı hakkında merak ettiklerinizin hepsini haberimizde sizler için deledik..

Kenger sakızı nedir? Kenger sakızı ne işe yarar ? Kenger sakızı fiyatı ne kadar?
13.06.2020 12:37 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:40

KENGER SAKIZI NEDİR?

Sivas ve Malatya çevresinde yetişen kenger bitkisinin kökünden elde edilen bir sakızdır. Kenger sakızının yalnızca bir tanesi bir ay boyunca çiğnenebiliyor. Kenger sakızının pahalı olmasının sebepleri ise söz konusu sakızı toplamanın zor olması ve bu işi yapacak kişilerin çok az olmasından ve resmen bir şifa kaynağı olmasıdır.

KENGER SAKIZI'NIN FİYATI NEDİR?

Kökün baş kısmını keskin bir bıçakla keserek kenger sakızı halini alacak beyaz renkli sütü akıtıp bir kaba koyduktan sonra kurutarak sakız haline getiriyor. Orjinal Kenger sakızının kilosu bin liraya satılıyor.

KENGER SAKIZI'NIN FAYDALARI NELERDİR?

Kenger sakızını her gün yarım saat çiğnerseniz bir adet sakız 1 ay kullanabilirsiniz.

-Yüz felci geçiren kişilerin kenger sakızı çiğneyerek yüz kaslarını harekete geçirdikleri ve tedavileri için bu bitki kökünün son derece yararlı olduğu söyleniyor.

-Düzenli çiğnenmesi halinde sindirim sorunlarına iyi geliyor.

-Ağız ve çene sağlığı için de son derece faydalıdır.

-Dişlerinizin sararmasını engeller.

-İçerdiği vitamin ve minareller sayesinde kenger sakızı kötü kolesterolü düşüyor.

-Kenger sakızının kalp sağlığı için son derece etkili olduğu da ifade ediliyor.

-Konuşma bozukluğu olanlarca kullanılması da öneriliyor.

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