Kenevir ekimi fotokapana takıldı

Manisa'nın Kırkağaç ve Saruhanlı ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarla 197 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Kırkağaç ve Saruhanlı ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarla 197 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kırkağaç ilçesinde kenevir ektiği fotokapana takılan şahıs gözaltına alınırken Saruhanlı ilçesinde mısır tarlası içinde kenevir yetiştiren şahıs ise serbest bırakıldı.

Manisa'nın Kırkağaç ve Saruhanlı ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 197 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevir ekimiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakılırken diğer şüphelinin jandarmadaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Fotokapana takıldı gözaltına alındı

Manisa'nın Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen müşterek istihbari çalışmalarında; İlyaslar Mahallesi İrez mevkisinde Kenevir bitkisi ekildiği ve eken şüphelilerin tespitine yönelik Kırkağaç Sulh Ceza Mahkemesinden Teknik Araçlarla izleme kararı alınarak fotokapan kurularak takibine başlandı. Fotokapan cihazına düşen 1 erkek şahsa yönelik yapılan istihbarat çalışma neticesinde Karakurt Mahallesinde ikamet eden M.A.S. (33) isimli şahıs olduğu tespit edildi. İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ile Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığının ortak operasyonuyla, şüpheli şahısa yönelik yapılan operasyon sonunda, araziye ekili vaziyette boyları 1,5 - 2 metre olan 29 adet uyuşturucu madde imalinde kullanılan kenevir bitkisi ele geçirilirken şüpheli M.A.S gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Saruhanlı'da 168 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Halitpaşa Mahallesinde bugün saat 13.00 sıralarında Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucu A.K. (65) isimli şahsın Aşağıtepecik mevkiinde mısır ekili tarla içerisinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi alındı. Olay Yeri İnceleme Timi ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan arama sonucunda mısır ekili tarla içerisinde boyları 20-60 santimetre arası değişen toprağa ekili 168 adet kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli A.K., alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı