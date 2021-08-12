Kenevir eken 1 kişi tutuklandı

Bilecik'te kenevir ektiği tespit edilen bir kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Bilecik'te kenevir ektiği tespit edilen bir kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde, Bozüyük ilçesinde 1 şüpheli şahsın yasadışı kenevir bitkisi ekimi yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şahsın evinde ve bahçesinde arama yaptı. Yapılan aramada, 77 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet mermi ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı