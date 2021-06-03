Kenenin neden olduğu ölümlere bir yenisi eklendi
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Kenenin neden olduğu ölümlere bir yenisi eklendi

Kenenin neden olduğu ölümlere bir yenisi eklendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yozgat'ta vücuduna kene yapışan 61 yaşındaki kadın, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yozgat'ta vücuduna kene yapışan 61 yaşındaki kadın, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kentte, son bir ayda kene yapışması ile bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Sorgun ilçesinde yaşayan G.Ç., halsizlik, iştahsızlık, kas ve sırt ağrısı ile Sorgun Devlet hastanesine başvurdu. Burada yapılan tetkik ve tedavisi sonrası hasta taburcu edildi. Bir süre sonra yeniden rahatsızlanan ve şikayetleri artarak devam eden kadın tekrar hastaneye başvurdu. Burada yapılan kontrollerin ardından G.Ç., Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. G.Ç.'nin yapılan kontrol kan tetkiklerinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi bulgusuna rastlandı. Yoğun bakımda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kentte Nisan ayının başından bugüne kadar Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı ön tanısı ile 61 kişi hastaneye yatırılarak tedavi edildi.

(Bahadır Muhlis Gökgül/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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