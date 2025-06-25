Kene öldürür mü? Kene ısırığında hastaneye gidilmeli mi?

Kene öldürür mü? Kene ısırığında hastaneye gidilmeli mi?
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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte "Kene öldürür mü?" sorusu yeniden gündeme geldi. Özellikle kırsal alanlarda vakaların artması, vatandaşları kene ısırmalarına karşı daha dikkatli olmaya yönlendiriyor.

"Kene öldürür mü?" sorusuna verilecek yanıt, taşıdığı hastalıklara göre değişebiliyor. Özellikle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü taşıyan keneler, ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Uzmanlar, "Kene öldürür mü?" sorusunu yanıtlayarak, kenelerin taşıdığı risklere karşı uyarılarda bulunuyor ve korunma yollarının önemini vurguluyor. Peki, Kene öldürür mü? Kene ısırığında hastaneye gidilmeli mi? İşte detaylar...

KENE ÖLDÜRÜR MÜ?

Kene ısırıkları bazı durumlarda ölümcül olabilir. Kenelerin kendisi doğrudan öldürmez; ancak taşıdıkları Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gibi virüsler nedeniyle ciddi sağlık sorunlarına yol açabilirler. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, kene ısırması yoluyla bulaşan ve yüksek ateş, iç kanama gibi semptomlara neden olan bir hastalıktır.

Kene öldürür mü? Kene ısırığında hastaneye gidilmeli mi?

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ NEDİR?

Bu hastalık, keneler aracılığıyla insanlara bulaşan viral bir enfeksiyondur. Genellikle ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, mide bulantısı gibi belirtilerle başlar. Hastalık ilerledikçe ciltte kanamalar, burun kanamaları, iç organ hasarları ve çok ciddi vakalarda ölümle sonuçlanabilecek komplikasyonlar görülebilir. Erken teşhis ve destek tedavisiyle iyileşme mümkündür, ancak tedavi edilmezse ölüm oranı yüksektir.

Kene öldürür mü? Kene ısırığında hastaneye gidilmeli mi?

KENE NASIL ÇIKARILMALI?

Mümkünse sağlık kuruluşlarında, uzman kişiler tarafından çıkarılmalıdır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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