Kene Kaynaklı Ölümlerini Önlemek İçin Toplandılar

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, dünyada ve ülkemizde özellikle bahar ve yaz aylarında kırsal kesimlerde kene ısırması sonucu oluşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına karşı ilaç geliştirilmesi için yol haritası belirlemek amacıyla yapılan çalıştaya ev sahipliği yaptı.

Yurt içinden çok sayıda akademisyenin katıldığı çalıştayın açış konuşmasını yapan Prof. Dr. Nazif Elaldı, "2002 yılının bahar aylarında kırsal kesimden gelen kene yapışma öyküsü olan birtakım hastalar geldi. Ateş, baş ağrısı bazen de ishal yakınmaları vardı ama bunlar hiçbir hastalığa özgü değildi. Bu dönemde bu hastalar arasında mortolte görülmemişti. 20 kadar hastanın biz serumlarını ayırdık, bu dönem içinde klinik özelliklerini aldık. Bu sırada 2002 yılında aldığımız serumları Sağlık Bakanlığı'na gönderdik. Buradan Fransa'daki Pastör Enstitüsü'ne gönderildi serumlar. İlk gelen bulgular Q ateşi şeklindeydi ve 2003 yılında biz bu vakaları Q ateşi diye tedavi ettik. Ama aynı yıl içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından Amerika'ya CDC'ye (Hastalık Kontrol Merkezi) gönderilen serum örneklerinde hastalığın kırım Kongo kanamalı ateşi olduğu anlaşıldı. 2001-2002 yılında alınan kanlarla 2003 yılında hastalığa kesin resmi tanı kondu. O zamandan bu zamana kadar birçok vaka takip ettik. Bir kısım yayınlar oldu, önemli bir kısmı literatüre katkı sağladı. Tabii bir hayal var ortada ama ayaklarımızın da yere basması lazım." dedi.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş ise, "Daha önceki yıllarda benzeri toplantılar yaptığımızda, 'Şu konuda dünya ne söylemiş, bizler ne yapabiliriz?' gibi konuları hep konuşuyorduk. Başka ülkelerden yapılan yayınları özetliyorduk. Ama burada ben görüyorum ki, artık birkaç adım öndeyiz. Biz bir şeyler yapacağız, dünya bizden bir şeyler öğrenecek. Bu konuyla ilgili de çok iyi bir çalışma grubu var, Sağlık Bakanlığı bu konuda çok iyi çalışmalar yaptı. Hastalığın ilk tanımlanmasından hemen sonra Tarım ve Orman Bakanlığı ile beraber ülke çapında eğitim faaliyetlerine gitti. O dönemde derneklerimiz çok iyi çalıştı." diye konuştu.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin yaptığı konuşmada, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne karşı milli, yeni ve modern antiviral ilaç geliştirme çalıştayının Türkiye'de, Sivas'ta tartışılıyor olması ülkemizin, bilim insanımızın nereden nereye geldiğini göstermesi açısından çok önemli. Hep Batılılar ne diyor diye konuştuğumuz bir ortamda artık Türkler bu konuda ne diyor diye bakıyoruz. Tahmin ediyorum dışarıda da aynı şekilde bakılıyor. Özellikle de bizim üniversitemizde çok değerli öğretim üyelerimizin uluslararası manada yapmış olduğu hem aşı hem ilaç geliştirme çalışmalarına öncülük ettiği durumlarda gururlanıyoruz. Anadolu'nun bir tabiri var; 'Yiğit düştüğü yeren kalkar' Sonuçta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi bölgemizin, özellikle Sivas'tan başlamak suretiyle Kelkit Vadisi'nde fazla görülen hastalık. Bunun çözüm yolunun da buralarda görüşülmesi, tartışılması, ilaç geliştirilmesi, serum geliştirilmesi veya aşı geliştirilmesi önemli." ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İHA